NBA, quarta sconfitta consecutiva per i Nuggets. Coach Malone: “Ci stiamo rilassando troppo”

Ieri notte i Denver Nuggets hanno perso contro i Toronto Raptors (125-110). Si tratta della quarta sconfitta consecutiva della capolista della Western Conference, che non vince dal 6 marzo (proprio contro i Raptors).

Del momento difficile ha parlato coach Mike Malone:

“Ci stiamo rilassando troppo. E non ti puoi rilassare quando mancano ancora 13 partite. Dobbiamo tornare a giocare come sappiamo.”

Malone ha dichiarato che, dopo la sconfitta di ieri, vari veterani si sono fatti avanti, sottolineando l’urgenza di fare qualcosa al più presto. L’allenatore dei Nuggets, poi, ha enfatizzato nuovamente il periodo di rilassamento dei suoi.

“Ci siamo ammorbiditi. Forse perché siamo al primo posto della Western Conference dal 15 dicembre. Ho detto più volte ai giocatori che ci siamo allontanati da ciò che siamo veramente.”

I Nuggets ieri notte hanno concesso 49 punti nel solo primo quarto e, per la prima volta in stagione, si sono sempre ritrovati dietro pur avendo Jokic in campo (che ha chiuso con 28 punti). Nell’ultimo quarto hanno provato a rifarsi sotto con un parziale di 28-10, ma non sono riusciti a completare la rimonta.

Attualmente Denver è ancora al primo posto della Western Conference (46-23), con cinque vittorie di vantaggio sui Memphis Grizzlies (ma due partite in più). Tuttavia, è innegabile che la squadra stia attraversando un momento estremamente complesso.

