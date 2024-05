Milwaukee Bucks, Doc Rivers vuole Cassell come vice

Tutti a fare la spesa a Boston. Più o meno questo è il riassunto dei primi giorni di ‘mercato allenatori’. Prima Charles Lee, nuovo head coach dei Charlotte Hornets. Ora si vocifera di un trasferimento di Sam Cassell alla corte di Doc Rivers come nuovo assistente dei Milwaukee Bucks. Insomma, tempo due messi e Joe Mazzulla potrebbe ritrovarsi con due sedie vuote al fianco. Secondo l’insider NBA Marc Stein i Bucks sarebbero intenzionati a una ‘decisa e aggressiva spinta’ in direzione di Cassell.

Cassell ha già lavorato sotto la guida di Rivers: dal 2014 al 2020 con i Los Angeles Clippers e dal 2020 al 2023 con i Philadelphia 76ers. E il suo attuale ‘datore di lavoro’ Joe Mazzulla lo ha già lodato ampiamente durante questi Playoff:

“È stato su molte panchine della NBA e sa come comunicare con ogni singolo giocatore. La prima cosa che fa prima delle partite è guardare i filmati. Anche se è un ex giocatore, è un ragazzo che vuole studiare lo sport, imparare lo sport. Leale, comunica bene, è un buon allenatore, un grande allenatore”.

Attenzione però che la concorrenza per Cassell potrebbe essere feroce. Si fa anche il suo nome, infatti, pure per la panchina dei Los Angeles Lakers. Per ora, Cassell e i Celtics si concentreranno sulle Eastern Conference Finals.

Leggi Anche:

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Rick Carlisle mette in fila tutti gli errori costati Gara 5 agli Indiana Pacers

LeBron James torna a Cleveland ad assistere a Gara 4: il mercato NBA si infiamma