NBA, scontro tra Spurs e Nuggets e due espulsi

Nella partita di stanotte tra Denver Nuggets e San Antonio Spurs, Zach Collins e Michael Porter Jr. sono stati esplusi dopo uno scontro. I due giocatori hanno avuto un litigio abbastanza pesante nel corso del terzo quarto e sono stati divisi dai compagni. Gli arbitri hanno però deciso di sanzionare il loro comportamento e hanno espulso entrambi.

A metà del terzo quarto Michael Porter Jr. ha schiacciato su Zach Collins, e subito dopo ha detto qualche parola di scherno all’avversario. Il lungo ex Portland non l’ha presa bene, e correndo lo ha spinto. A quel punto Michael Porter Jr. si è girato e lo ha preso sul collo, finché gli altri giocatori in campo e i coaching staff non sono accorsi per dividere i due. Gli arbitri hanno poi sanzionato entrambi per lo scontro espellendoli.

Alla fine gli Spurs sono riusciti a sorprendere gli avversari e hanno vinto sul punteggio di 128-120. San Antonio ha avuto una stagione molto negativa, il record attuale recita 17 vittorie e 49 sconfitte e ha perso 19 delle ultime 22 partite. Questa notte sono però riusciti a battere i Nuggets, che si trovano in vetta alla Western Conference con un record di 46-21. A fine partita Gregg Popovich ha dedicato la vittoria ai tifosi Spurs, che continuano ad affollare l’AT&T Center nonostante i risultati deludenti:

“E’ stato molto bello. I tifosi erano davvero contenti. Li avevamo addormentati nel primo quarto [quando gli Spurs erano sotto 38-26, N.d.R.], ma poi li abbiamo risvegliati nel finale. Quindi è stato davvero bello vedere tutti questi tifosi che urlavano e festeggiavano. Si meritavano una bella serata”

Ai Nuggets non è bastata l’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic, che ha messo a referto 37 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist in 39 minuti sul parquet. Keldon Johnson ha guidato i suoi alla vittoria segnando 23 punti e catturando otto rimbalzi, mentre Doug McDermott ha dato un contributo fondamentale dalla panchina con venti punti e 4/4 dall’arco.

