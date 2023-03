NBA, ritorno con vittoria per D’Angelo Russell

I Los Angeles Lakers continuano l’ottimo periodo di forma e vincono in casa contro i Raptors sul punteggio di 122 a 112. La serata di ieri ha segnato il ritorno in campo di D’Angelo Russell, che aveva saltato le ultime sei partite per un problema alla caviglia destra. L’ex Wolves ha avuto un impatto subito decisivo, mettendo a referto 28 punti, nove assist e cinque rimbalzi. Russell ha avuto anche delle ottime statistiche al tiro, finendo con 10/17 dal campo e 5/8 dall’arco. Nella classica intervista post partita Russell ha voluto ringraziare i tifosi Lakers presenti alla Cryto.com Arena:

“I tifosi sono pronti a esplodere da un certo punto della partita: me lo ricordavo già dalla mia esperienza precedente qua. Volevo mettere energia in campo e dare ai tifosi quello che meritano. Non dovrebbe passare sotto traccia, perché i nostri tifosi sono i primi a dare la carica ai giocatori quando hanno un momento positivo. Quindi perché non dovremmo prendere le cose belle e la positività che ci danno i nostri tifosi?”

La partita tra Lakers e Raptors è stata piena di colpi di scena e cambi di leadership. La squadra di casa si era trovata avanti alla fine del primo tempo, ma dopo l’intervallo i Raptors hanno rimontato. I Lakers hanno giocato un terzo quarto da dimenticare, segnando solo quattro tiri dal campo, ma nell’ultimo decisivo periodo hanno avuto un parziale a favore di 37-22 che ha permesso di raccogliere la settima vittorie nelle ultime nove partite.

Per i gialloviola sono stati decisivi, oltre a D’Angelo Russell, anche Dennis Schroder e Austin Reaves in uscita dalla panchina. Il primo ha segnato 23 punti e servito sette assist, mentre il secondo ha messo a referto 18 punti e cinque assist. Serata da dimenticare per Anthony Davis, fortemente limitato dalla difesa dei Raptors che gli ha permesso di segnare solo otto punti con 4/7 di tiro dal campo.



Leggi anche:

Pau Gasol e l’impatto internazionale sulla NBA: “Mi rende orgoglioso”

NBA, tripla doppia per Domantas Sabonis

NBA, Fontecchio vince il derby contro Banchero