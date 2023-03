NBA, Mikal Bridges segna 34 punti e guida Brooklyn alla vittoria in overtime

Finisce 124-123 in favore dei Nets al Target Center di Minneapolis. Brooklyn torna a vincere, dopo la sconfitta contro i Bucks, grazie alla doppia doppia da 29 punti e 11 assist di Spencer Dinwiddie e ai 34 punti di un bollente Mikal Bridges. A Minnesota non bastano invece i 32 punti di Anthony Edwards per evitare la seconda sconfitta consecutiva.

Altra grande prestazione per Mikal Bridges stanotte: 34 punti – 20 di questi solo nel primo tempo – 6 rimbalzi con 13/24 dal campo e 4/8 dall’arco.

L’ex Phoenix sta tenendo di media 25.6 punti con la maglia dei Nets, cifre da all-star più che da role player.

Mikal Bridges: “Spencer è stato fantastico”

Queste le parole di Bridges nel post-partita:

“Spencer [Dinwiddie] è stato fantastico, abbiamo fiducia in lui quando ha la palla e crea per gli altri. Ha segnato e fornito assist diverse volte nell’overtime. Il fatto che giochi in modo aggressivo è molto importante per noi. La cosa più importante è vincere, a qualunque costo. Per me segnare 5 punti non è un problema se vinciamo. Le prossime partite saranno difficili, ma dobbiamo concentrarci singolarmente e rimanere compatti anche quando siamo sotto nel punteggio, soprattutto in trasferta.”

