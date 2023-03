I Sacramento Kings trovano una grande vittoria contro i Knicks, grazie soprattutto alla tripla doppia di Domantas Sabonis, autore di 24 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Per lui si tratta della nona tripla doppia in stagione, una prestazione che gli permette di aiutare i Kings a centrare la seconda vittoria consecutiva e rimanere al secondo posto della Western Conference.

The Kings showed out under the bright lights tonight 🙌 (➡️ @NW_Exterior) pic.twitter.com/7B9ucvDVE3 — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 10, 2023

Domantas Sabonis: “Coach Brown mi incoraggia molto”

Nona tripla doppia stagionale per Domantas Sabonis e secondo posto per i Sacramento Kings a Ovest: vittoria sofferta quella di questa notte contro i Knicks, dove però è uscita tutta la tenacia dei californiani. Duro lavoro e voglia di vincere, questo è il loro segreto come rivela Sabonis nel post partita:

“Lavoriamo duro ogni giorno e cerchiamo di dare sempre il massimo in ogni partita, vogliamo vincere e facciamo di tutto per ottenerlo. Ci piace vivere serate del genere, oggi è stata impegnativa ma ci siamo riusciti: il coach mi incoraggia molto e mi fa rimanere anche con i piedi per terra, grazie a lui riesco a esprimermi al meglio”

Domas breaks down his part in the offense, De'Aaron's fourth quarter magic, and sustaining the Kings' success. 🎥: @NBAonTNT pic.twitter.com/7XBMkMT48l — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 10, 2023

Nonostante la vittoria, coach Mike Brown non è totalmente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi:

“Non è così che dovremmo giocare, non sono contento del modo in cui abbiamo giocato stasera: 23 rimbalzi offensivi, non va bene. Sono contento della vittoria, ma questo non mi sta affatto bene: se non correggiamo questo aspetto, ai Playoff le cose si metteranno male, perché é lì che si presentano i grandi”

