Pau Gasol e l’impatto internazionale sulla NBA: “Mi rende orgoglioso”

Il ritiro della maglia numero 16 da parte dei Los Angeles Lakers, poche settimane dopo l’annuncio del possibile inserimento nella Hall of fame NBA a settembre 2023, ha coronato un periodo particolare per Pau Gasol.

Il concetto di legacy, di cui spesso si abusa, è particolarmente calzante nel caso di Pau Gasol. In un’intervista a firma di Jovan Buva su The Athletic – che potete leggere integralmente a questo link –, il catalano ha sottolineato uno degli aspetti più significativi della sua longevità agonistica. Riportiamo di seguito un passaggio:

“Mi rende orgoglioso vedere quanto il gioco sia cresciuto e quanto gli atleti international stiano facendo bene. Mi piace pensare di aver dato un piccolo contributo a [costruire] una realtà dove i giocatori europei non hanno timori di sorta né nulla da invidiare e anzi dominano, fino ad essere considerati tra i migliori – se non i migliori della lega. Credo tutto ciò sia fonte d’ispirazione per le giovani generazioni, nel cercare di alzare sempre l’asticella. È bello osservare e seguire, un attestato di quanto globale sia diventato il gioco.