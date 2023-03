Derby italiano questa notte in NBA dove gli Utah Jazz di Simone Fontecchio hanno avuto la meglio su Paolo Banchero e i suoi Orlando Magic. Partita tesa per tutti i quarti, con Utah che trova il sorpasso decisivo solo all’ultimo: 17 punti per Simone Fontecchio, mentre Banchero chiude con 26 punti e otto assist.

Super partita da parte sia di Paolo Banchero che di Simone Fontecchio: nonostante i suoi 26 punti, Paolo non è riuscito a evitare ai suoi Magic la sconfitta, dove è stato fondamentale il suo connazionale di Utah. Fontecchio, infatti, ha siglato la tripla che ha portato i Jazz in vantaggio 110-102 a quasi otto minuti dalla fine della partita.

La stella più brillante però è quella di Lauri Markkanen, autore di 31 punti con 11/22 dal campo, che commenta così nel post partita:

“Devo fare tutto il necessario per aiutare la squadra a vincere: quando non lo fai è semplice sentirsi frustati, per questo dobbiamo evitarlo in tutti i modi. Alcune sere c’è un sforzo fisico importante, provano diverse marcature e mi piace trovare nuove sfide, capire come giocare e conoscere nuove situazioni. L’importante alla fine è vincere”

With 182 threes this season, Lauri is third all-time for most threes by a Jazzman in their first season with the team 🎷#PerformanceLeader | @UofUhealth pic.twitter.com/ste7bX8Xfh

— Utah Jazz (@utahjazz) March 10, 2023