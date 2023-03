NBA, Steven Adams aveva biasimato più volte il comportamento dei compagni

Il “caso Morant” continua a fare scalpore nel mondo NBA. Dopo l’apertura delle indagini da parte della polizia del Colorado, stanno emergendo sempre più dettagli riguardanti la stella, e in generale l’ambiente dei Memphis Grizzlies.

Secondo l’insider Shams Charania, prima che la vicenda esplodesse, Steven Adams avrebbe tentato più volte di “sistemare” lo spogliatoio dei Grizzlies. In particolare, in una riunione speciale richiesta da lui, il centro avrebbe criticato gli atteggiamenti immaturi e controversi che da qualche tempo sembrano contraddistinguere i Grizzlies, per creare un ambiente più sano e costruttivo.

Un tentativo fallito, visto che le sue parole non hanno fermato Ja Morant dal pubblicare la controversa live su Instagram. Quella che ha portato alla sua squalifica, all’inizio delle indagini della polizia del Colorado e in generale al momento difficile dei Grizzlies.

Una situazione difficilmente raddrizzabile da Steven Adams, al rientro dopo 17 partite per una distorsione al ginocchio. Anche perché adesso i Grizzlies dovranno affrontare Lakers, Warriors, due volte i Mavericks e gli Heat.

Leggi Anche:

NBA, Denver inarrestabile: Raptors rimontati e ottava vittoria casalinga consecutiva

NBA, tripla doppia per Damian Lillard

NBA, Donovan Mitchell da 40 punti e super Lamar Stevens