31 punti, 13 rimbalzi e 12 assist: questi sono i numeri di questa notte di Damian Lillard, che nella vittoria di Portland contro Detroit trova la sua seconda tripla doppia stagionale, la terza in carriera. Una prestazione di grande livello che permette ai Trail Blazers di centrare la seconda vittoria consecutiva.

all i see is (Dame) DOLLA signs -rihanna probably 31 PTS | 12 AST | 13 REB pic.twitter.com/RVezypngEP — Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 7, 2023

Damian Lillard: “Siamo in NBA, ogni partita è una battaglia”

Damian Lillard ha segnato 16 punti solo nel primo quarto, mentre nel resto della partita ha dato un grande contributo al rimbalzo e in fase di manovra. Proprio per quanto riguarda i rimbalzi, nel post partita la superstar di Portland spiega il suo punto di vista:

“Sono contento di aver vinto un’altra partita e di aver allontanato per un po’ la tempesta, vincere queste partite è molto importante per noi. Abbiamo giocato contro una delle squadre più talentuose della lega che, nonostante le assenze, ci ha messo in difficoltà. Rimbalzi? Dovevo aiutare la mia squadra, quindi cercavo in qualche modo di essere utile: l’importante è mettersi a disposizione, sono riuscito a prenderne un po’ mentre altri no, l’importante è aver portato a casa la vittoria”

La prestazione di Damian Lillard non è passata inosservata a coach Chauncey Billups che, nel post partita, loda il suo giocatore e la prestazione dei suoi ragazzi:

“Damian è entrato in campo e ha stabilito il ritmo, l’intensità e come dovevamo giocare, come fa sempre: in questo momento abbiamo bisogno di lui dentro l’area per prendere i rimbalzi, siamo un po’ piccoli e lui è disposto a combattere con i grandi pur di aiutare la squadra”

