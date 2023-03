NBA, la polizia del Colorado investiga su Ja Morant

La Polizia del Colorado ha comunicato pochi minuti fa di aver aperto un’investigazione su Ja Morant dopo le immagini diffuse dal giocatore su Instagram. Nel weekend la stella dei Grizzlies, dopo una sconfitta contro i Denver Nuggets, si era ripreso durante una live su Instagram mentre teneva in mano una pistola in un night club. Il Glendale Police Department ha confermato che l’incidente è avvenuto in un bar di Glendale, una città poco fuori da Denver conosciuta per gli strip club e i centri commerciali.

Pochi minuti dopo Morant – o i suoi social media manager – aveva disattivato gli account social, ma il video aveva ormai già iniziato a circolare. I Memphis Grizzlies hanno deciso di sospendere la propria stella per almeno un paio di partite, e al momento non si hanno novità su quando potrà fare il suo ritorno in campo.

Nel Colorado è possibile portare con sé la propria arma, ma sono comunque presenti delle limitazioni. Ad esempio, non si può portare l’arma se si è sotto effetto di alcol. Nel video non ci sono riferimenti all’uso di alcol da parte di Morant, ma nella stessa sera ha pubblicato immagini mentre beveva dei drink.

Oltre alle leggi dello stato, anche la lega ha una seria disciplina interna per quanto riguardo il possesso e il trasporto con sé delle armi. Le regole NBA proibiscono ai giocatori di possedere un’arma da fuoco quando si trovano sulla proprietà della squadra o quando viaggiano per un impegno lavorativo.

Il Capitano Jamie Dillon, che si sta interessando in prima persona dell’indagine, ha detto a The Associated Press che non sono arrivate denunce o lamentele alla polizia riguardo il comportamento delle azioni. Hanno però aperto un fascicolo su Ja Morant dopo che nella giornata di sabato avevano iniziato a circolare online le sue ormai famose immagini.

