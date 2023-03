I Cleveland Cavaliers sono imbattibili quando si va all’overtime: con la vittoria di questa notte su Boston, i Cavs portano a sette i successi consecutivi ottenuti nei tempi supplementari. Protagonisti della serata Donovan Mitchell – autore di 40 punti, 11 rimbalzi e 4 assist – e Lamar Stevens, decisivo con la sua difesa.

Donovan Mitchell: “Grazie a Dio Williams ha sbagliato i tiri liberi”

Il momento clou della serata è stato quando mancavano circa 0.8 secondi alla fine della partita, con il risultato fermo sul 109-109: Grant Williams doveva tirare due tiri liberi e, con molta sicurezza, aveva detto a Donovan Mitchell che non avrebbe sbagliato. Purtroppo per lui non è riuscito a segnarne neanche uno, costringendo i Celtics ad andare all’overtime.

Nel post partita Mitchell ringrazia il cielo per gli errori dalla lunetta di Williams:

“Quelli sono i momenti più importanti della partita, dove la concentrazione deve essere sempre alta. Grazie a Dio Williams ha sbagliato i tiri liberi e Marcus Smart non ha preso il tap-in vincente: così abbiamo potuto vincere la partita”

Donovan Mitchell on what transpired when Grant Williams told him he would make both free throw immediately before missing both to send the game into OT. pic.twitter.com/hAZZr8wS9b — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) March 7, 2023

Coach JB Bickerstaff nei supplementari ha deciso di gettare nella mischia Lamar Stevens – giocatore che viaggia a una media di 12 minuti a partita – per contenere l’offensiva biancoverde. Mossa azzeccatissima come spiega l’allenatore nella conferenza stampa post gara:

“Senza Lamar non avremmo vinto questa partita: ha cambiato il tono, la fisicità e l’impegno di tutti, è stato la svolta che ci serviva”

Tanta soddisfazione anche per Stevens:

“Quando sono entrato il mio obiettivo era solo dare una mano alla squadra e avere un forte impatto sulla partita: sentivo di avere tanta energia da offrire e l’ho fatto. Siamo ragazzi che hanno sempre voglia di vincere, stasera abbiamo dimostrato che siamo un gruppo forte con buone qualità”

"We some Dawgs." Lamar Stevens after the @cavs improve to 7-0 in overtimes and a 118-114 comeback win over the Celtics. #LetEmKnow pic.twitter.com/9TggSyKXcB — Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) March 7, 2023

