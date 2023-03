NBA, coach Jenkins sul rientro di Ja Morant: “Non abbiamo deciso una data”

I Memphis Grizzlies hanno una più di una grana con Ja Morant. Dopo le ormai note vicende legate alla diretta Instagram in cui il giocatore ha mostrato una pistola in un nightclub dopo la sconfitta di Denver, il playmaker è stato sospeso per almeno due partite dalla lega, ma la franchigia avrebbe tutta l’intenzione di prendersi altro tempo. Coach Jenkins ha quindi aggiunto un commento chiaro rispetto all’intera vicenda:

“Abbiamo detto che le gare di sospensione sarebbero state almeno due, ma quello che serve è un processo di comprensione e maturazione: non abbiamo fissato delle date precise. Abbiamo preso davvero sul serio la questione, dobbiamo far sì che le cose vadano meglio e di aiutare persone che hanno bisogno di una mano. C’è grande attenzione da parte del mondo intero rispetto alla violenza legata alle armi e noi vogliamo accompagnare Ja in questo percorso di responsabilità e consapevolezza: è un occasione per tutti di imparare qualcosa di nuovo e possiamo uscirne migliori insieme.”

