NBA, Kevin Durant trascina Phoenix contro i Mavericks di Irving: i Suns volano

I Phoenix Suns hanno battuto i Dallas Mavericks nel matineé domenicale. La compagine dell’Arizona poteva contare su un buonissimo Kevin Durant, il quale ha fatto la voce grossa di fronte al suo ex compagno di squadra Kyrie Irving ai tempi dei Brooklyn Nets. Le statistiche dicono che Durantula ha chiuso con 37 punti a referto, incluso i tiri liberi della vittoria, portando i Phoenix Suns a conquistare una preziosa W per 130-126 sui Dallas Mavericks.

Irving ha segnato 30 punti quattro anni esatti dall’ultima volta che aveva affrontato Durant, quando i suoi Boston Celtics avevano regolato Durant e Golden State Warriors 128-95. Doncic ha chiuso con un bottino di 34 punti e nove rimbalzi, prima del tiro nel finale che avrebbe potuto significare un pareggio. Durant ha quindi afferrato il rimbalzo successivo a 3.5 secondi dalla fine, inducendo l’arbitro a ravvisare un fallo. Dopo il fischio, Doncic e Booker, che ha segnato 36 punti, si sono spinti a vicenda, mentre gli uomini in grigio e il personale della squadra li hanno separati prima dei due tiri liberi decisivi di Durant. Per lo sloveno è stato il 14esimo tecnico della stagione, tra due gare scatterà la squalifica.

Le squadre hanno terminato in perfetta parità (2-2) la serie della stagione regolare. Durant ha chiuso con un buonissimo 12 su 17 dal campo e 10 su 11 dalla lunetta, nella sua prima prestazione da 30 punti in tre partite da quando si è unito ai Suns. Phoenix è 3-0 con Durant, mentre Dallas è crollata a 3-6 da quando Irving si è unito al club. In attesa di una alchimia più marcata.

Leggi Anche

NBA, Stephen Curry torna in campo, ma Golden State perde contro i Lakers: 39 di Anthony Davis

NBA, Adam Silver tra i candidati per ruolo CEO Disney: quale futuro per il commissioner?

Ja Morant live su Instagram con una pistola: NBA apre indagine dopo il post