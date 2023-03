NBA, Udonis Haslem annuncia il ritiro a fine stagione: “Ho finito il mio lavoro qui a Miami”

Era nell’aria, ma ora è ufficiale: Udonis Haslem ha annunciato il ritiro. Il giocatore dei Miami Heat, infatti, ai microfoni del Miami Herald ha chiarito che questa stagione sarà la sua ultima da giocatore NBA. Queste le parole utilizzate:

“Ho finito, qualunque cosa accada. Ho dato il mio contributo. Penso che a questo punto ci sia bisogno di un’altra voce per questi ragazzi. È ora che qualcuno si faccia avanti e si faccia portavoce. Non è facile. Vuoi godertela. Ma il modo per godersela è spostare l’ago della bilancia e aiutarci a vincere. È così che me la godrò. Non è il modo in cui nessuno di noi si aspettava che andasse, ma siamo arrivati a questo punto. Non cambierei per nulla al mondo la situazione in cui mi trovo con questi ragazzi. È proprio così che dovrebbe essere scritto. Speriamo di fare una corsa e che si trasformi in una storia incredibile.”