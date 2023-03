La NBA annulla la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo

La NBA ha deciso di annullare la tripla doppia di Giannis Antetokounmpo della scorsa notte, arrivata con un rimbalzo causato appositamente dal giocatore. I Bucks erano sopra di sei quando mancavano una manciata di secondi e Giannis aveva a referto 23 punti, 13 assist e nove rimbalzi. A un secondo dalla sirena finale, il greco ha voluto raggiungere la quarta tripla doppia della stagione causando appositamente il rimbalzo decisivo. A fine partita Antetokounmpo ha detto:

“Stavo pensando di andare a segnare, ma credo che in queste situazioni sia meglio tenersi la palla. Ma sì, ho solo provato a giocare in modo intelligente e ho rubato un rimbalzo”

Secondo quanto riportato da Zach Lowe di ESPN, la lega ha però deciso di annullare l’ultimo rimbalzo e quindi la tripla doppia. Il regolamento afferma infatti che per contare come ufficiale, un tentativo di tiro deve avvenire dal giocatore con il “tentativo di segnare”. E, secondo la NBA, mancava proprio questo presupposto. Giannis non ha tirato con l’intenzione di segnare, ma solo per il fine di sbagliare e raccogliere il rimbalzo decisivo.

A prescindere dalla tripla doppia, i Milwaukee Bucks hanno giocato una buona partita e hanno battuto gli Wizards sul punteggio di 117-111. Al momento si trovano primi nella Eastern Conference, e il loro record di 46 vittorie e 18 sconfitte è il migliore della lega. Oltre a Giannis, anche altri cinque giocatori sono andati in doppia cifra per punti segnati, e sei giocatori hanno segnato almeno un paio di triple nel corso della serata. A fine partita, l’head coach Mike Budenholzer ha parlato dell’importanza di poter disporre di una squadra molto lunga nelle rotazioni:

“Penso che siamo una squadra molto profonda. Abbiamo un sacco di ragazzi che sono degli ottimi tiratori che possono essere letali dall’arco. Siamo una buona squadra e siamo in grado di giocare i back to back. Siamo pronti per i Playoff”

