NBA, brutte notizie per i Lakers: si allungano i tempi di recupero di LeBron James

Si allungano i tempi di recupero di LeBron James. È questa la brutta notizia riferita nelle scorse ore dai Los Angeles Lakers con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

“The Chosen One” è stato valutato nella giornata odierna dallo staff medico dei Los Angeles Lakers che hanno stabilito che LeBron ha riportato un infortunio al tendine del piede destro.

Le condizioni del nativo di Akron saranno rivalutate tra circa tre settimane.

LeBron ha subito l’infortunio che lo sta tenendo fuori dai parquet NBA nella gara della rimonta da -27 compiuta dai Lakers ai danni dei Dallas Mavericks.

Brutto colpo per i Los Angeles Lakers che sono impegnati nella rincorsa per guadagnare un posto ai Play-In, distante una sola vittoria al momento.

Alla veneranda età di 38 anni ed arrivato alla sua ventesima stagione nella NBA, il numero 6 dei Lakers stava registrando medie di 29.5 punti, 8.4 rimbalzi e 6.9 assist in poco più di 36 minuti a partita.

