NBA, James Harden torna a Houston? I Sixers non sono preoccupati

I Rockets sembrano intenzionati a puntare di nuovo su James Harden. Ovviamente se il giocatore rifiuterà, cosa molto probabile, la player option con i Philadelphia 76ers per la stagione 2023-24.

Anche Harden, infatti, sembrerebbe intenzionato a tornare a Houston. Lo hanno dichiarato Kelly Iko e Sam Amick, di The Athletic.

Dopo essere andato via dai Rockets, il proprietario Tilman Fertitta gli aveva detto che sarebbe stato sempre il benvenuto. Un sentimento condiviso anche dal giocatore, che potrebbe tornare in Texas già a partire da questa estate.

Come detto, Harden mantiene ancora solidi legami con Tilman Fertitta e suo figlio Patrick. Nella recente offseason, inoltre, si sarebbe allenato parecchio con i giovani giocatori dei Rockets, che potrebbero essere quindi contenti di un suo ritorno.

La dirigenza dei Sixers non si è detta per niente preoccupata di una possibile partenza di Harden. Sia perché gli stanno offrendo una chance di vincere un anello, sia perché potrebbero dargli 272 milioni di dollari in cinque anni.

