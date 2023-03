NBA, OKC Thunder: stagione finita per Kenrich Williams

Secondo quanto riportato dagli Oklahoma City Thunder attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, si chiude anzitempo la stagione di Kenrich Williams.

Il nativo di Waco, Texas ha subito un infortunio al polso sinistro durante la sfida casalinga persa dai Thunder per 123-117 contro i Sacramento Kings. Williams ha chiuso la suddetta gara con 11 punti e 4 rimbalzi in poco meno di 29 minuti spesi sul parquet del Paycom Center.

Come riferito dai Thunder, Williams avrà bisogno di un intervento chirurgico per recuperare dall’infortunio.

L’ex New Orleans Pelicans ha disputato 53 partite – di cui 10 nel quintetto titolare – in questa stagione con la maglia degli Oklahoma City Thunder addosso, registrando 8 punti, 4.9 rimbalzi e 2 assist ad allacciata di scarpe. Tirando con il 51.7% dal campo e il 37.3% da dietro la linea dei tre punti.

La franchigia dello stato dell’Oklahoma occupa attualmente la tredicesima posizione nella Western Conference con il record di 28-34 e lotta per un posto ai Play-In distante meno di tre vittorie.

Kenrich Williams has suffered a season-ending wrist injury, the Thunder say. pic.twitter.com/yIwpE0oukf

— Nick Crain (@CrainNBA) March 2, 2023