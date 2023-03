NBA, Steph Curry potrebbe rientrare la prossima settimana

Stephen Curry dovrebbe tornare in campo la prossima settimana, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN. In particolare, nel corso della serie di tre trasferte che i Golden State Warriors si ritroveranno ad affrontare.

Curry non gioca dal 4 febbraio, per via di una lesione a un legamento attorno alla tibia della gamba sinistra. Infortunio rimediato dopo aver sbattuto il ginocchio contro quello di McKinley Wright, dei Dallas Mavericks.

Da allora il giocatore è rimasto a riposo e sotto osservazione speciale. Fino a ieri, quando i Warriors hanno dichiarato che sta migliorando e sarà rivalutato di nuovo nel corso della settimana.

Le tre trasferte consecutive della squadra inizieranno domenica, contro i Los Angeles Lakers. Dopodiché Oklahoma City Thunder (martedì prossimo) e Memphis Grizzlies (giovedì prossimo).

Prima, però, due importanti appuntamenti casalinghi. Contro i Los Angeles Clippers (giovedì) e i New Orleans Pelicans (venerdì).

Dal giorno dell’infortunio, i Warriors hanno un record di 5-4. Si tratta del secondo stop stagionale più lungo per Curry: il primo, tra gennaio e dicembre, lo aveva tenuto fermo 11 partite per un problema alla spalla sinistra. Il record della squadra, in quel periodo, era stato di 6-5.

Leggi Anche:

NBA, Ja Morant nei guai: avrebbe minacciato e picchiato un minorenne

NBA, Jayson Tatum segna 41 punti contro i Cavs

NBA, 16 vittorie consecutive per i Milwaukee Bucks