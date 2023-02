NBA, infortunio LeBron James: definiti i tempi di recupero

L’infortunio di LeBron James si è rivelato più problematico del previsto. Secondo quanto riportano i media specializzati, il nativo di Akron e stella dei Los Angeles Lakers dovrà rimanere ai box per almeno due settimane. Una tegola non indifferente per i gialloviola impegnati alla rincorsa di un posto all’interno dei Play-In, per giocarsi poi la qualificazione ai Playoff NBA 2023.

Nel corso dei prossimi giorni, LeBron verrà nuovamente rivalutato per capire se forzare il rientro. L’obiettivo è quello di scampare ad una nuova eliminazione anzitempo dalla post-season. Un colpo non indifferente per le ambizioni da titolo dello stesso James.

ESPN Sources: LeBron James’s right foot is expected to be reassessed in two weeks to see how much progress he’s made, but timeline on return expected to extend beyond that checkpoint. Where Lakers reside in standings by then could impact how soon it makes sense for him to return.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2023