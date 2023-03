NBA, Stephen Curry torna in campo, ma Golden State perde contro i Lakers: 39 di Anthony Davis

Stephen Curry è tornato in campo per i Golden State Warriors nella sconfitta per 113-105 contro i Los Angeles Lakers. Il giocatore All-Star aveva saltato 11 partite dopo un infortunio alla gamba sinistra accusato lo scorso 4 febbraio contro i Dallas Mavericks. Golden State ha registrato un record di 7-4 durante l’assenza di Curry, incluse cinque vittorie consecutive prima del match di domenica. Steve Kerr – a margine della presentazione dell’incontro con i Lakers – aveva riferito che ci sarebbe stata una limitazione dei minuti per Curry, ma non ha detto per quanto tempo avrebbe giocato. Alla fine, il nativo di Akron ha chiuso con 27 punti, sei assist e due rimbalzi in 32 minuti. Curry, in 39 partite in questa stagione prima di domenica, aveva una media di 29.4 punti, 6.3 rimbalzi e 6.4 assist. Queste le parole di Kerr di giovedì scorso:

“Ha lavorato molto duramente per essere qui. Pochi giorni dopo l’infortunio, era già in bici a lavorare. Ed è stato impressionante vederlo in bici, quanto è duro mentalmente. È davvero incredibile come professionista.”

Leggi Anche

NBA, infortunio grave per Brandon Clarke: rottura del tendine d’Achille

Ja Morant live su Instagram con una pistola: NBA apre indagine dopo il post

NBA, finale pazzo a Miami: Randle segna 43 punti e la tripla decisiva con una preghiera