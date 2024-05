NBA Playoff, Shai Gilgeous Alexander commenta i tre tiri liberi concessi a PJ Washington: “Tornassi indietro non commetterei fallo”

Il 117-116 finale dopo la rimonta subita (dal +17 nel secondo tempo) sa di beffa per i Thunder. Tuttavia, c’è molta consapevolezza, accanto al comprensibile rammarico, nelle parole dei leader dello spogliatoio di OKC. L’eliminazione dai Playoff NBA 2024 porta ancora la firma di PJ Washington, che dalla lunetta ha messo in ghiaccio il risultato favorevole per Dallas. Shai Gilgeous-Alexander, autore di quel fallo costato tre tiri liberi, imparerà dall’errore. Ecco le sue parole:

“It sucks. Obviously, if I had the moment back, I wouldn't have fouled him. I'd just let him make or miss the shot."

SGA on his late-game foul on P.J. Washington pic.twitter.com/jLfRZHMkh0

— NBA TV (@NBATV) May 19, 2024