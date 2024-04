NBA, Mark Daigneault è l’NBCA Coach of the Year

Nella volata finale, gli OKC Thunder sono riusciti a conquistare il primo seed a ovest. Era dal 2012-13 che la franchigia dell’Oklahoma non aveva il miglior record della Western Conference. Quest’anno ci si aspettava un miglioramento, ma la crescita dei giovani che compongono il roster è stata sorprendente. Il merito è anche di Mark Daigneault, head coach da quattro anni dei Thunder. I suoi colleghi allenatori hanno riconosciuto il lavoro fatto, e lo hanno nominato NBCA Coach of the Year.

La NBCA è l’associazione che include i trenta head coach della NBA. Dal 2017 gli allenatori votano per assegnare l’NBCA Coach of the Year. C’è da notare da una cosa: questo è un riconoscimento ulteriore rispetto all’NBA Coach of the Year, che come gli altri premi di fine stagione della lega è assegnato da un gruppo di giornalisti. Ogni head coach NBA poteva votare per un solo nome, e hanno ricevuto voti anche JB Bickerstaff dei Cavs, Chris Finch di Minnesota, Joe Mazzulla di Boston e Jamahl Mosley di Orlando. Daigneault ha rilasciato una dichiarazione con cui ha ringraziato i colleghi e i suoi giocatori per la vittoria del premio:

“È un onore essere scelto per questo premio dai miei colleghi, per i quali nutro molto rispetto e ammirazione. Il successo della nostra squadra in questa stagione è dovuto a un gruppo di giocatori talentuosi, il cui impegno e competitività hanno pochi eguali. Allenarli è un privilegio”

Nelle ultime quattro stagioni, per tre volte il vincitore dell’NBCA Coach of the Year ha poi vinto anche il premio di Allenatore dell’Anno NBA. L’anno scorso Daigneault era arrivato secondo dietro a Mike Brown dei Kings. Quest’anno i favoriti per la vittoria del premio sono proprio lui e Joe Mazzulla, che con Boston ha raccolto il miglior record della stagione regolare.

Leggi anche:

NBA, OKC finisce al primo posto ad Ovest. Holmgren ci crede: “Concentrati sul traguardo grosso”

NBA, LeBron James sulla sfida Lakers-Pelicans ai Play-in: “Sarà davvero dura”

Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone