NBA, i Mavs battono i Thunder in Gara 2 grazie a Doncic e un super P.J. Washington

Dopo una lunga serie contro i Clippers, Dallas aveva avuto la peggio contro OKC in Gara 1. Una brutta serata di Doncic al tiro e il fattore campo a favore dei Thunder avevano contribuito alla vittoria di Shai e compagni. I ragazzi terribili, con il miglior record dell’ultima regular season a ovest, non sono però riusciti a confermarsi in Gara 2 delle semifinali di Conference. I Mavs sono riusciti a vincere sul punteggio finale di 119-110, grazie soprattutto a un parziale a favore nel terzo quarto.

Una serata da ricordare per P.J. Washington, che è il migliore dei suoi con 29 punti, 11 rimbalzi, quattro assist e due palle rubate. L’ex Charlotte ha segnato sette delle undici triple tentate, e l’head coach Jason Kidd ha parlato della sua centralità a fine partita:

“Penso che P.J. abbia impostato il ritmo. Abbiamo giocato molto con lui in post, e penso che questo li abbia messi in difficoltà. Stanotte è stato importantissimo per noi”

Dopo una brutta prestazione al tiro in Gara 1, Luka Doncic si è rifatto stanotte, chiudendo con 29 punti (11/21 dal campo, 5/8 da tre), dieci rimbalzi e sette assist. Aveva problemi ad entrambi i ginocchi, ma è riuscito comunque ad aiutare i Mavs. A fine partita ha parlato delle difficoltà trascorse:

“Penso sia stata una delle partite più difficili che io abbia mai giocato. Sto lottando per fare il mio meglio e aiutare la squadra a vincere”

Il miglior realizzatore della serata è stato Shai Gilgeous-Alexander, con tanto di tripla doppia sfiorata (33 punti, 12 rimbalzi e otto assist). Gli altri due protagonisti dell’ottima stagione di OKC hanno invece fatto più difficoltà. Holmgren ha messo a referto 11 punti con 4/12 dal campo e 1/6 da tre. Jalen Williams è andato meglio (20 punti), ma ha comunque avuto problemi al tiro. Mark Daigneault, capo allenatore dei Thunder, a fine partita ha detto:

“Stasera ci siamo trovati contro un buon avversario che ha giocato molto bene. Abbiamo tentato di rimontare, e credo che il nostro sforzo sia stato buono. Penso che abbiamo lasciato un po’ a desiderare nell’esecuzione”

Leggi anche:

NBA, i Celtics cadono in casa contro i Cavs. Mitchell: “Faccio qualsiasi cosa serva per vincere”

Rudy Gobert vince il premio di Miglior Difensore dell’Anno 2024

Nikola Jokic vince il premio di MVP per la terza volta