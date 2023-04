Si è conclusa la seconda notte di partite del Play-in. dove gli Oklahoma City Thunder eliminano i Pelicans grazie a Shai Gilgeous-Alexander, autore di una prestazione da 32 punti. Protagonista della serata anche Josh Giddey, che con la sua doppia doppia da 31 punti e 10 assist permette a OKC di giocarsi – venerdì contro Minnesota – l’ultimo posto disponibile per i Playoff.

Never let up ⚡️ pic.twitter.com/Z5mVgQWu19 — OKC THUNDER (@okcthunder) April 13, 2023

Gilgeous-Alexander: “Siamo nati per partite come queste”

OKC passa il primo turno dei Play-in eliminando New Orleans grazie alla doppia doppia di Giddey e ai 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander, sempre più leader di questa squadra. Venerdì notte OKC affronterà i Twolves per l’ultimo posto Playoff disponibile, un appuntamento importante che non mette paura a Gilgeous-Alexander, come racconta nel post partita:

“Siamo nati per partite come queste, l’abbiamo dimostrato stasera e lo dimostreremo ancora. Abbiamo giocato molte partite ravvicinate tutto l’anno, negli ultimi due anni, anche quando la stagione non stava andando per il verso giusto, abbiamo giocato molte partite ravvicinate e siamo ben abituati a questo, sappiamo cosa ci aspetta lungo il cammino”

Non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi il coach di OKC Mark Daigneault che, nel post partita, analizza così la vittoria su NOLA:

“È stata una partita difficile e ce lo aspettavamo, era una gara da dentro o fuori per entrambe. Abbiamo fatto un grande sforzo per 48 minuti, volevamo assolutamente vincere e ci siamo riusciti. Vedevo i miei giocatori incoraggiarsi l’uno con l’altro, quando la squadra è così unita tutto viene meglio: dobbiamo portare questa intesa ed energia nella prossima partita”

Appuntamento a venerdì notte per OKC-Twolves, dove in palio ci sarà l’ultimo posto per i Playoff.

