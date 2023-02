Non solo NBA, accordo tra Rich Paul e New Balance: nasce il brand “Klutch Athletics”

Come riportato da Adrian Wojnarowski, giornalista di punta della redazione di ESPN, il celebre procuratore sportivo Rich Paul, CEO di Klutch Sports, ha raggiunto un pioneristico accordo con New Balance per lanciare sul mercato un nuovo brand di abbigliamento sportivo: Klutch Athletics.

Klutch Athletics training apparel plans to endorse athletes across all men's and women's sports and levels – including NIL for high school, college and deals for players in the major professional sports. https://t.co/cSv6yuSCfY

