All-Star Game in dubbio per Giannis Antetokounmpo, costretto ad abbandonare il campo dopo nove minuti della partita contro i Bulls: una distorsione al polso destro che mette sia a rischio la sua presenza per la partita delle stelle e che, ovviamente, preoccupa i tifosi dei Bucks.

Update from the Bucks: Giannis Antetokounmpois will NOT return to tonight's game with a sprained right wrist — Jamal Collier (@JamalCollier) February 17, 2023

Budenholzer: “Antetokounmpo? Valutiamo nei prossimi giorni”

Dodicesima vittoria consecutiva per i Bucks – trascinati da un super Brook Lopez, autore di 33 punti, sette rimbalzi e due assist – ma gli occhi sono tutti puntati su Giannis Antetokounmpo. The Greek Freak è stato costretto ad abbandonare il campo dopo nove minuti, quando ha subìto una distorsione al polso destro mentre cercava di stoppare un tiro di Colby White.

La prima risonanza è negativa, ma verrà rivalutato nei prossimi giorni. È in forte dubbio la sua presenza all’All-Star Game, come conferma anche coach Budenholzer nella conferenza stampa post partita:

“Vediamo come si sente domani, come si sentirà nei prossimi giorni: continueremo a valutarlo, ma non so se andrà a Salt Lake City. Speriamo che non sia nulla di grave perché per noi è un giocatore davvero importante”

"It's great when the ball can be in his hands." Coach Bud ASL Press Conference: pic.twitter.com/vpMv6025V6 — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 17, 2023

Nei nove minuti in campo Giannis Antetokounmpo ha messo a segno due punti, sette rimbalzi e due assist, con questi ultimi che gli hanno permesso di diventare il miglior assistman nella storia dei Bucks.

Leggi anche:

NBA, Bryn Forbes arrestato per violenza domestica

Mercato NBA, Kevin Love lascia i Cavs

NBA, Michael Jordan dona 10 milioni il giorno del suo 60° compleanno