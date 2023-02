Mercato NBA, Reggie Jackson firma con i Denver Nuggets

Non ci è voluto molto per Reggie Jackson per trovare una nuova squadra NBA. Il playmaker – lo ricordiamo – negli scorsi giorni era stato coinvolto in una trade tra Los Angeles Clippers e Charlotte Hornets, con Mason Plumlee che aveva preso la direzione californiana. Jackson ha quindi trovato immediatamente un accordo di buyout con gli Hornets, prima di rendersi disponibile nuovamente sul mercato NBA e firmare con i Denver Nuggets.

Reggie fungerà da backup di Jamal Murray e Kentavious Caldwell-Pope. Il nativo di Pordenone stava viaggiando con una media di quasi 11 punti, 3.5 assist e oltre due rimbalzi ad allacciata di scarpe.

