NBA, Jayson Tatum segna 41 punti e batte un nuovo record NBA

I Celtics rimangono in testa alla Eastern Conference con la vittoria di stanotte contro Charlotte. Per Boston si tratta del terzo successo consecutivo – dopo quelli con Detroit e Philadelphia – grazie al quale diventano la prima squadra dell’anno a raggiungere le 40 vittorie stagionali; al momento guidano la NBA con un record di 40-16.

Indispensabile, come al solito, l’apporto di Jayson Tatum. Anche stanotte protagonista di una gran prestazione: 41 punti, 4 rimbalzi, 4 assist con 13/21 dal campo (62%) in 37 minuti giocati.

41-piece for @jaytatum0 in the @celtics W 🔥

Oltre alla solita prestazione da MVP, stanotte Tatum è diventato il giocatore più giovane della storia a raggiungere le 1000 triple segnate in carriera a soli 24 anni e 244 giorni, superando il precedente record di Bradley Beal (da sempre grande idolo della star di Boston).

Jayson ha dunque commentato il suo record con un post sui social:

Passed my hero @RealDealBeal23 🤞🏽 thats the coolest part for me 🙏🏽 https://t.co/sNjPInDBuG

— Jayson Tatum (@jaytatum0) February 11, 2023