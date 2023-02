Mercato NBA, Terrence Ross lascia Orlando e si unisce ai Phoenix Suns

Siamo in attesa dell’annuncio ufficiale, ma possiamo ormai considerare Terrence Ross come un nuovo giocatore dei Phoenix Suns. La notizia dell’imminente arrivo in Arizona da parte dell’ex giocatore dei Magic arriva direttamente dal solito Woj. L’insider di ESPN, infatti, ha chiarito che Ross ha raggiunto un accordo di buyout con Orlando e si unirà alla compagine dell’Arizona. Negli scorsi giorni – lo ricordiamo – Phoenix ha acquisito Kevin Durant, ma contestualmente perso Mikal Bridges e Cam Johnson. Ecco perché l’esterno è da considerarsi un’aggiunta di livello per andare a colmare la posizione.

Da capire quando il giocatore riuscirà ad unirsi ufficialmente ai Suns, considerando che l’aggiunta in roster deve avvenire per forza di cose entro fine mese, momento in cui si chiuderanno i roster delle squadre per i Playoff.

Leggi Anche

Mercato NBA, Reggie Jackson firma con i Denver Nuggets

NBA, Giannis Antetokounmpo segna 35 punti e i Bucks fanno 10 in fila

Mercato NBA, retroscena Brooklyn: Kevin Durant aveva chiesto la trade con Phoenix dopo l’addio di Irving