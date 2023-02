Ai tempi, l’addio di James Harden dai Brooklyn Nets di Irving e Durant era stato etichettato come qualcosa di veramente incomprensibile. In una squadra zeppa di stelle, il Barba – appena arrivato ai Nets – decise di lasciare la nave e approdare ai Philadelphia 76ers. Una mossa che – ad oggi – sembra aver trovato un senso, specialmente dopo le ultime note vicende che hanno portato Irving e KD verso Dallas e Phoenix. Queste le parole di Harden su quanto successo:

“Ora che se ne sono andati anche Durant e Irving, forse non sembro più io il pazzo, per aver scelto di lasciare i Nets. C’era una ragione. A Houston stavo bene, ma non eravamo più in lotta per il titolo. Ma venire a Brooklyn e lasciare dopo solo un anno e mezzo significa che qualcosa non andava, no? Avrebbero potuto fare qualcosa di più per tenermi? Sì, sicuramente. Tante cose. Ma chiaramente c’era una realtà molto disfunzionale, temi interni che non voglio discutere sui media. Sono stati una delle ragioni per cui ho deciso di andarmene, ma sono felice che i Nets abbiano avuto una buona contropartita in cambio.”