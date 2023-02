NBA, Giannis Antetokounmpo segna 35 punti e i Bucks fanno 10 in fila

Ennesimo successo dei Bucks che battono anche i Clippers alla Crypto.com Arena. A Los Angeles finisce 119-106 in favore di Milwaukee che vince la decima partita consecutiva e rimane ad una sola partita di distacco da Boston, attualmente prima a Est con il miglior record della lega (40-16). Anche senza Khris Middleton, i Bucks vincono e giocano un gran basket guidati dal solito e instancabile Giannis Antetokounmpo, stanotte aiutato dai 19 punti con 6 assist si Jrue Holiday e i 22 punti con 15 rimbalzi di Brook Lopez.

Ordinaria giornata in ufficio per il due volte MVP che chiude con: 35 punti, 8 rimbalzi e sei assist con 13/25 dal campo (52%) in meno di 31 minuti sul parquet.

Il greco sta tenendo di media 38.9 punti e 13.6 rimbalzi con il 60% dal campo nelle ultime 8 partite.

Giannis (35 PTS) leads the @Bucks to their 10th STRAIGHT WIN! pic.twitter.com/w9ZY1Hy5dy — NBA (@NBA) February 11, 2023

Giannis Antetokounmpo su Jae Crowder

Questo il commento del greco sul nuovo arrivato in casa Bucks nel post-partita

“Quando giocavamo con P.J. [Tucker] avevamo quella fiducia in più, ti sentivi un bullo anche tu. Jae [Crowder] porterà quella tenacia, quel qualcosa in più che manca alla nostra squadra. Non vedo l’ora di incontrarlo e giocare insieme a lui.”

ha poi continuato

“Credo che comunque dobbiamo difendere meglio. Loro hanno segnato 106 punti, credo che dobbiamo fare un miglior lavoro difensivamente. E’ sempre bello vincere in trasferta e avere una striscia di 10 vittorie consecutive, ma dobbiamo portare questa mentalità ai Playoff. Vincere fa bene, quando vinci dormi bene la notte.”

