NBA, Cam Thomas si scusa per il commento omofobo: “Ho usato un termine insensibile”

Cam Thomas si è scusato per le parole usate ieri notte, dopo la vittoria sui Chicago Bulls (116-105). Nel post-partita, infatti, l’astro nascente dei nuovi Brooklyn Nets si sarebbe lasciato sfuggire un commento omofobo.

Commento riguardante una precedente intervista rilasciata da Spencer Dinwiddie, arrivato prima della scadenza della tread deadline insieme ad altri giocatori. In particolare Dinwiddie, in relazione alla trade di Kyrie Irving a Dallas, avrebbe detto che forse i Nets non si erano accaparrati i giocatori più talentuosi, ma di sicuro quelli più belli.

Intervistato da TNT nel post-partita di ieri notte, allora, Thomas avrebbe parlato della dichiarazione del compagno con un po’ troppo colore.

“Avevamo già giocatori di bella presenza. Ma nessun “homo.”

Il giovane si è poi scusato sui social per il termine usato. Solitamente utilizzato come dispregiativo delle persone omosessuali.

“Mi scuso per il termine insensibile che ho usato. Ero solo eccitato per la vittoria e volevo scherzare un pò’. Non volevo offendere nessuno, ma mi sono accorto di averlo fatto. Mi scuso nuovamente.”

