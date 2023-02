Non poteva esserci ritorno più bello per Spencer Dinwiddie che, alla prima da titolare con i Brooklyn Nets, segna 25 punti e regala alla sua squadra un successo importante contro i Chicago Bulls. La squadra, rivoluzionata dopo l’addio di Durant e Irving, ora vuole concludere al meglio la regular season.

Glad to have ya back, @SDinwiddie_25 😁 pic.twitter.com/AwArBcm23u

Gli ultimi giorni di mercato sono stati movimentati, con i Nets che hanno perso sia Kevin Durant che Irving, quest’ultimo andato a Dallas: con Kyrie che è volato in Texas, a Brooklyn è tornato Spencer Dinwiddie. Un ritorno sperato e che lo ha reso felice, come spiega l’ex Mavs nel post partita:

“Gli ultimi giorni sono stati strani per me, ma se avessi dovuto scegliere dove tornare avrei indubbiamente detto Brooklyn: è un posto speciale e dove mi sento a casa, ho passato il miglior periodo della mia carriera NBA. È stato strano ma sono felice di essere qui e lo sono ancora di più per aver vinto oggi: sono sicuro di entrare presto nei meccanismi della squadra, ci divertiremo”