NBA, la dirigenza dei Bulls rassicura Nikola Vucevic: “Lo vogliamo qui”

Dopo la chiusura della trade deadline il vice presidente dei Chicago Bulls, Arturas Karnisovas, ha parlato della situazione di Nikola Vucevic. In particolare avrebbe dichiarato di volerlo trattenere, quando a fine stagione diventerà unrestricted free agent.

Karnisovas si sarebbe confidato con ESPN, prima della partita di ieri sera contro i Brooklyn Nets (persa 116-05).

“Sta avendo una stagione incredibile e lo vogliamo qui. Penso che sia un tassello importante. Ora che è finita la trade deadline non abbiamo più distrazioni, e possiamo concentrarci solo sulle partite con il roster che abbiamo.”

Vucevic era arrivato dagli Orlando Magic il 21 marzo 2021, in occasione della trade deadline. Il primo vero colpo di Karnisovas come “head of basketball operations”.

Le medie del centro montenegrino si erano abbassate durante la scorsa stagione, anche per la nuova convivenza con DeMar DeRozan e Zach LaVine. Quest’anno, però, si sono rialzate, e il giocatore sta viaggiando a 18 punti e 11.3 rimbalzi di media (52% dal campo e 36% da tre), oltre ad essere partito in quintetto in tutte le 54 partite finora disputate.

Vucevic è all’ultimo anno del proprio quadriennale da 100 milioni, firmato con i Magic nel 2019. Malgrado questo, però, i Bulls non hanno realizzato alcuna trade in questi giorni.

Ne ha parlato ancora Karnisovas.

“C’erano così tanti compratori, così tante squadre che non erano disposte a fare un passo indietro. Abbiamo cercato di migliorare la squadra, ma il prezzo che chiedevano non andava bene per noi. Adesso dobbiamo valutare la squadra nelle prossime 28 gare. Possiamo ancora andare ai Playoffs, perché dopo questa trade deadline la qualità si è spostata un po’ più verso Ovest. Ci sono ancora tante squadre forti, certo, ma credo che avremo più di una chance.”

I Bulls attualmente si ritrovano al nono posto della Eastern Conference (26-28). La squadra è ancora priva di Lonzo Ball, fuori da tempo per un’operazione al ginocchio, il quale secondo un commento di Billy Donovan sarebbe ancora lontano dal rientro.

