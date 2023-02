NBA, i complimenti di Kareem Abdul-Jabbar: “LeBron ha voluto dominare il gioco”

Tra i tantissimi presenti alla crypto.com Arena, il posto d’onore spettava a uno dei più grandi della storia della NBA: Kareem Abdul-Jabbar. La stella dei Lakers dello Showtime si trovava in prima fila mentre LeBron James lo superava e diventava il nuovo miglior marcatore della storia della lega. Quando il nativo di Akron ha segnato un tiro in allontanamento e ha superato il precedente record che resisteva da 39 anni, la partita si è interrotta e Kareem ha raggiunto LeBron in campo per complimentarsi con lui.

Kareem non si è mai detto geloso del suo record, ed è anzi sembrato felice di poter passare questo primato a LeBron. A fine partita l’ex giocatore di UCLA ha parlato ai microfoni di TNT e ha detto:

“La carriera di LeBron è la carriera di un uomo che ha pianificato di dominare il gioco. E lo sta facendo da venti anni ormai. Dobbiamo fargli tutti i complimenti che merita per il modo in cui gioca e ha giocato, e per come si è mantenuto e ha dominato. Ha dentro di sé quella indefinibile qualità che qualcuno chiama leadership”

Darwin Ham, head coach dei Lakers, ha parlato così della sua stella e di ciò che rappresenta il record di stanotte:

“Ho una certa età e quindi so cosa sia stato Kareem per la lega. E’ uno dei pilastri che hanno permesso alle lega di essere quello che è oggi. E ora, ecco LeBron, con tutta la sua parabola da quando era una giovane stella in uscita dal liceo e tutto quello che ha fatto oltre al basket, diventando un’icona globale. Tutto il lavoro che fa, dentro e fuori il campo. I suoi business, il suo impegno sul piano sociale, la sua leadership: è un esempio non solo per i giovani cestisti, ma per tutti i giovani. Per come essere una persona professionale, avere passione e costanza, essere produttivo e non accontentarsi mai”

