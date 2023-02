NBA, Cam Thomas diventa il più giovane di sempre con tre gare consecutive da 40+ punti

Cam Thomas diventa il più giovane di sempre con tre gare consecutive da 40+ punti. La giovane guardia dei Brooklyn Nets raggiunge il primato nella notte, durante sconfitta contro i Phoenix Suns (112-116), mettendo a segno 43 punti (11-23 dal campo, 3-9 da tre e 18-20 ai liberi) in 39 minuti.

Il ventunenne aveva già segnato 44 punti contro i Washington Wizards (sabato) e 47 punti contro i Los Angeles Clippers (lunedì), nelle due partite precedenti. Prima della prestazione di ieri notte, viaggiava a 9.5 punti di media in 15.2 minuti a partita.

I tre quarantelli sono arrivati proprio nel momento in cui Kyrie Irving aveva chiesto, e poi ottenuto, di essere ceduto. Thomas sembra aver approfittato della partenza di Kyrie, per far capire alla propria franchigia e alla lega il suo vero potenziale.

Sfortunatamente, la sontuosa prestazione del numero 24 non basta ai Nets per avere la meglio sui Suns. Proprio come la precedente performance non si era rivelata sufficiente contro i Clippers (116-124).

E dire che, contro i Suns, Thomas era partito fortissimo, con 24 punti nella prima metà (8-13 dal campo e 3-5 da tre). Poi si era raffreddato, rimanendo fermo a 30 punti verso la fine del quarto, fino ad esplodere di nuovo negli ultimi 90 secondi con 13 punti filati.

Adesso rimane da vedere come verranno organizzate le rotazioni di squadra, visto che i due nuovi arrivati Dorian Finney-Smith e Spencer Dinwiddie dovrebbero unirsi presto alla lineup. Con ogni probabilità il minutaggio di Thomas diminuirà, ma non è da escludere che Coach Vaughn, dopo le sue incredibili prestazioni, decida di continuare a dargli spazio.

Leggi Anche:

NBA, LeBron James supera il record di Kareem Abdul-Jabbar: è il miglior marcatore di tutti i tempi

LeBron James commenta il record NBA di miglior marcatore

NBA, Irving si presenta: “Poco rispetto dai Nets”