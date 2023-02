NBA, Devin Booker rientra e i Suns ottengono la terza vittoria consecutiva

Devin Booker torna in campo e i Phoenix Suns ottengono una preziosa vittoria (116-112) sui Brooklyn Nets. Per la squadra di coach Monty Williams, si tratta del terzo successo consecutivo.

Booker ha realizzato 19 punti in 26 minuti. Il N.1 dei Suns non toccava il campo dalla partita di Natale contro i Denver Nuggets, che aveva dovuto abbandonare per un problema all’inguine.

Il giocatore si è detto sollevato, nell’ intervista post-partita a ESPN di ieri notte:

“Non vedevo l’ora. Competere al fianco della mia squadra, percepire l’energia e il pubblico. Ho cercato di inserirmi nel flow della squadra e di aiutarli il più possibile, senza essere d’intralcio.”

Il rientro di Booker stava per essere rovinato dalla performance di Cam Thomas. La giovane guardia dei Nets ha infatti realizzato 43 punti, diventando il più giovane di sempre con tre partite consecutive da almeno 40 punti.

Ma Phoenix ha potuto contare su una prestazione altrettanto sontuosa, quella di DeAndre Ayton. Il centro, che ha eguagliato il career high di 35 punti e catturato anche 15 pesanti rimbalzi, è stato fondamentale per la vittoria.

Nel post partita, poi, Ayton si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa:

“So cosa dicono di me. Ho avuto un brutto inizio di stagione, ma ho anche sofferto vari infortuni alle caviglie, influenze ecc. Sto vivendo una stagione difficile, ma sto anche cercando di bloccare tutti i rumors e gli haters per dedicarmi a ciò che mi riesce meglio. Voglio essere dominante per la mia squadra.”

Dell’accenno di ripresa, e del sollievo nel vedere Booker in campo, ha parlato anche Chris Paul.

“Siamo felici e non possiamo lamentarci troppo. Siamo rimasti senza un titolare (Jae Crowder), per tutta la stagione. Io sono stato fuori, Devin è stato fuori, Cam Payne è stato fuori e Cam Johnson è rientrato da poco dopo un intervento chirurgico. Abbiamo bisogno che tutti siano in campo, per vincere. Specialmente Devin.”

Opinione condivisa anche dall’allenatore, Monty Williams, che ha aggiunto:

“Stanotte Devin ha dato molta energia agli altri, solo per il fatto di essere tornato in campo. Vuole sempre fare tutto il possibile per portare la squadra alla vittoria. Siamo tutti contenti che sia tornato.”

