NBA, Michael Malone guiderà Team LeBron all’All-Star Game 2023

Sarà Michael Malone a guidare Team LeBron all’All-Star Game 2023 in virtù della sconfitta interna per 112-122 dei Memphis Grizzlies contro i Portland Trail Blazers, che consegna di fatto il miglior record della Western Conference ai Denver Nuggets.

L’ex assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers raggiunge quindi Joe Mazzulla sulle panchine della partita delle stelle.

L’head coach dei Boston Celtics si era assicurato la panchina di Team Giannis già un paio di giorni fa, sempre a causa di una sconfitta della principale inseguitrice e non di una vittoria della propria squadra.

Già, perché è stata proprio la vittoria di Banchero e compagni – che hanno sbancato il Wells Fargo Center per 119-109 ai danni dei Philadelphia 76ers – a regalare ai Celtics il miglior record ad Est e a coach Mazzulla la panchina dell’All-Star Game.

Per Michael Malone si tratta della seconda volta alla guida di Team LeBron dopo la partita delle stelle del 2019, disputatasi a Charlotte e conclusa con il punteggio di 178-164 in favore della squadra capitanata da “The Chosen One”.

Malone, che potrebbe ritrovare Nikola Jokić, è solamente il terzo allenatore della storia dei Denver Nuggets a ricevere l’onore di allenare ad un’All-Star Game: prima di lui Larry Brown nel 1977 e George Karl nel 2010.

Ora non resta che aspettare la palla a due alzata alla Vivint Arena di Salt Lake City per conoscere la composizione delle due squadre.

Congrats to Head Coach Michael Malone and the @nuggets staff as they will head to Utah to coach Team LeBron in the 2023 @NBA All-Star Game. pic.twitter.com/KNs1njQYQ3

— NBA Coaches Assoc. (@NBA_Coaches) February 2, 2023