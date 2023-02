Mercato NBA, Disabled Player Exception da 5.3 milioni per i Detroit Pistons

I Detroit Pistons hanno finalmente ricevuto l’ok dalla NBA per sbloccare la Disabled Player Exception conseguente all’infortunio di Cade Cunningham. La notizia è riportata da James Edwards III, beat reporter NBA per The Athletic al seguito della squadra di Motor City. L’exception, che ammonta a circa 5.3 milioni di dollari, sarà attiva fino al 10 marzo prossimo, pur con tutte le limitazioni già normate dal contratto collettivo.

La difficile annata NBA sophmore di Cade Cunningham

Cunningham, prima scelta assoluta del Draft NBA 2021, ha disputato nel complesso appena 12 partite in questa stagione. Disavventure e infortuni a parte, il tandem futuro con il rookie Jaden Ivey solletica già la fantasia di tifosi e addetti ai lavori.

