Il coach del team di Giannis Antetokounmpo al prossimo All-Star Game sarà Joe Mazzulla, attuale allenatore dei Boston Celtics. Una scelta interessante visto che è al primo anno come capo allenatore (ad interim ndr) ma che, visti gli ottimi risultati ottenuti finora, lo hanno portato sulla panchina della partita delle stelle.

Boston Celtics interim head coach Joe Mazzulla and his staff will coach Team Giannis in the 2023 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/LHA4cWjzqT — NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2023

Joe Mazzulla, da assistente ad allenatore nell’All-Star Game

Joe Mazzulla scala le posizioni in questa stagione NBA, non solo con i suoi Boston Celtics: il primo posto nella Eastern Conference gli ha permesso di guidare la squadra di Giannis Antetokounmpo al prossimo All-Star Game del 19 febbraio. Una grande traguardo per una persona che, fino a pochi mesi fa, era solo un assistente allenatore.

Era la fine del mese di settembre quando Ime Udoka fu sospeso per aver violato le regole della franchigia e, al suo posto, i Boston Celtics nominarono coach ad interim lo stesso Mazzulla: è la seconda volta nella storia NBA che un allenatore al primo anno da head coach viene scelto per allenare all’All-Star Game, il primo fu l’attuale presidente dei Boston Celtics Brad Stevens.

Continua così la grande stagione di Joe Mazzulla che spera di continuare il percorso iniziato lo scorso anno quando – seppur assistente – arrivò alle Finals. Anche se, questa volta, l’obiettivo è cambiare l’esito della scorsa stagione e portare a casa l’anello.

