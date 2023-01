Dopo le votazioni delle scorse settimane, questa notte la NBA ha comunicato i capitani dell’ All-Star Game 2023 e i rispettivi titolari: da una parte ci sarà LeBron James – sesta nomina consecutiva per lui – mentre dall’altra ci sarà Giannis Antetokounmpo. I due sceglieranno i rispettivi compagni tramite – modalità Draft – qualche giorno prima del 19 febbraio.

The 2023 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamGiannis

TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/uVrcB2h1Am

— NBA (@NBA) January 27, 2023