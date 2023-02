Mercato NBA, Bones Hyland lontano da Denver?

A pochi giorni dalla trade deadline del 9 febbraio, l’insider di TNT Chris Haynes riporta la notizia che Bones Hyland sarebbe aperto ad un trasferimento dai Denver Nuggets per ottenere un ruolo più importante in una delle altre 29 franchigie NBA. Parte della decisione del numero 3 sarebbe anche a causa di frequenti screzi con coach Michael Malone. Una situazione che farebbe comodo anche alla franchigia del Colorado, in quanto il prodotto di VCU – ancora sotto contratto da rookie – sarebbe eleggibile per un’estensione nel 2024, avvicinando pericolosamente i Nuggets alla soglia della luxury tax.

Nah’Shon Lee Hyland, soprannominato “Bones” sin da piccolo – che in italiano significa ossa – per il suo corpo quasi scheletrico, è stato selezionato con la scelta numero 26 al Draft 2021 proprio dai Denver Nuggets.

In questa stagione ha segnato almeno 20 punti in 8 partite, con il suo season high da 29 punti nella vittoria contro i Dallas Mavericks.

Hyland sta registrando 12.1 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in meno di 20 minuti di media in uscita dalla panchina, dimostrando ancor di più la grandissima vena realizzativa che lo contraddistingue.

Sources: My @NBAonTNT report on Denver Nuggets guard Bones Hyland being open to a trade to secure a larger role elsewhere: pic.twitter.com/CALvvQFMLO — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 1, 2023

Leggi anche:

NBA, Detroit Pistons-Washington Wizards ufficialmente posticipata

Meyers Leonard tenta il ritorno in NBA: “Mi sentivo come se avessi distrutto la mia vita e tutto ciò per cui avevo lavorato”

NBA, 34 punti per Giannis Antetokounmpo. A Charlotte non basta la tripla doppia di LaMelo