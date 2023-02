NBA, All-Star Game 2023: Buddy Hield presente nella gara del tiro da tre punti

Già vincitore del concorso per specialisti del tiro da tre all’All-Star Game di Chicago del 2020 Buddy Hield tenterà di riprendersi la corona tra poco più di due settimane in quel di Salt Lake City. A riportare l’indiscrezione è Scott Agness di Fieldhouse Files, in passato reporter dei Pacers per The Athletic.

Buddy Hield, ad oggi leader per triple realizzate nella stagione NBA 2023 (197 centri su 463 tentativi, 42.5%), è anche titolare del canestro da oltre l’arco “più rapido” nella storia della lega.

Chi contro Buddy Hield? Si stringe la rosa di nomi tra gli specialisti NBA da 3 punti

In attesa di ufficialità sui partecipanti agli eventi dell’All- Star Saturday Night alla Vivint Smart Home Arena, presto Delta Center, registriamo curiose auto-candidature.

Kentavious Caldwell Pope si è fatto avanti con queste dichiarazioni raccolte dal Denver Post:

“Sarebbe un gran regalo di compleanno per me, li compio proprio nel giorno della competizione, il 18 febbraio. Si tratterebbe della prima volta, sarei entusiasta di avere un’opportunità per partecipare.”



Così invece ha parlato Malik Beasley, che potrebbe fare gli onori di casa in rappresentanza dei Jazz:

“Penso che lo vincerò, non voglio esserci tanto per ma rientro nella top 5 per triple realizzate e penso di meritarmelo.”



