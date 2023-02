NBA, Detroit Pistons-Washington Wizards ufficialmente posticipata

‏Secondo quanto riportato dal Detroit Free Press, la gara tra Detroit Pistons e Washington Wizards, che si sarebbe dovuta disputare nella notte italiana alla Little Caesars Arena, è stata rinviata a data da destinarsi.

I Detroit Pistons, infatti, sono ancora bloccati a Dallas dopo la partita che li ha visti uscire sconfitti 111-105 dall’American Airlines Center contro i Mavericks, grazie ad un prestazione spaziale di Luka Dončić.

La causa del rinvio è da imputare al meteo abbattutosi sull’area metropolitana di Dallas-Fort Worth, che da giorni convive con temperature sotto lo zero e con più di duemila voli cancellati per colpa di una tempesta di ghiaccio.

A rischio rinvio anche la gara tra Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans che si dovrebbe giocare nella notte italiana tra il 2 e il 3 febbraio proprio nella città del Texas.

Washington Wizards che arrivavano alla gara con 6 vittorie consecutive e nessuna voglia di invertire il trend positivo. Non è ancora chiaro quando si potrà recuperare la partita dato che i Pistons sono attesi da due partite in back-to-back tra venerdì e sabato, contro gli Charlotte Hornets ed i Phoenix Suns.

The Pistons and Wizards have been officially told by the league that tonight's game is postponed, source tells ESPN. No makeup date yet. https://t.co/tzXA28v5wq

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 1, 2023