Gli Orlando Magic trovano una vittoria importantissima contro i Philadelphia 76ers: il protagonista assoluto è Paolo Banchero, che sfiora la doppia doppia con 29 punti e nove rimbalzi. Un successo epico per la franchigia della Florida visto che ha rimontato lo svantaggio di 21 punti nel primo quarto.

Dopo due sconfitte consecutive gli Orlando Magic rialzano la testa e lo fanno contro Philadelphia, terza forza della Eastern Conference. Paolo Banchero ha guidato la rimonta della sua squadra, sotto di 21 punti alla fine del primo quarto. Una reazione e una prestazione che bisogna portare in ogni partita, come spiega l’azzurro nella conferenza stampa post partita:

Paolo Banchero said that coach Mosley's halftime message was essentially, "We're a very good team and we need to act like it."

The @OrlandoMagic went on to secure their largest comeback win of the season.@OrlandoMagic | #MagicTogether pic.twitter.com/5Dd369Ua9j

