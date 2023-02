Paolo Banchero sarà il volto dell’NBA Rising Stars Challenge

Tra i tanti eventi previsti nell’NBA All-Star Weekend di Salt Lake City, nella notte italiana tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio andrà in onda il Rising Stars Challenge. In questa particolare sfida, i protagonisti sono i rookie e i sophomore della NBA, oltre a una selezione di giocatori della G League. E poche ore fa la NBA ha comunicato i nomi dei partecipanti di quest’anno. Il protagonista assoluto è la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft, e favorito al premio di Rookie of The Year: Paolo Banchero.

2022-23 NBA Rising Stars at All-Star Weekend in Salt Lake City: pic.twitter.com/4jbg1Mo02d — Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2023

Negli ultimi anni il format del Rising Stars Challenge ha subito diverse variazioni, e in questa edizione a Salt Lake City sono state introdotte ulteriori modifiche. I 21 giocatori NBA al primo e secondo anno saranno divisi in tre squadre, allenate da Pau Gasol, Joakim Noah e Deron Williams. I sette selezionati dalla G League formeranno invece una quarta compagine guidata da Jason Terry. Sono previste due semifinali, in cui vinceranno le squadre che arriveranno per prime all’obiettivo di 40 punti, e poi una finale per il primo posto della Challenge, dove il punteggio da raggiungere è fissato a 25.

Paolo Banchero è il miglior rookie della stagione, e con i suoi 20.7 punti di media ha ancora una minima speranza di rientrare nel “vero” All-Star Game come riserva. I nomi saranno rivelati giovedì, ma intanto Banchero ha detto di essere entusiasta di poter partecipare in ogni caso al weekend di Salt Lake City:

“Ogni volta che hai la possibilità di fare parte dell’All-Star Weekend, non puoi dire di no. Soprattutto per me, che sono un rookie e sono al primo anno nella lega, e non ho mai avuto nessuna esperienza di questo tipo. E’ sempre stato un sogno fare parte di questo evento, che sia nel Rising Stars o come riserva nell’All-Star Game. Sono sicuramente felice di farne parte e non vedo l’ora di partecipare”

