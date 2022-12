Il giovane talento dei Detroit Pistons e prima scelta assoluta del Draft 2021 Cade Cunningham non tornerà in campo in questa stagione: il giocatore, infatti, ha deciso di operarsi per risolvere l’infortunio allo stinco della gamba sinistra che lo affligge da più di un mese. L’obiettivo è quello di tornare a pieno regime per l’inizio del training camp della stagione 2023-2024.

ESPN Sources: Detroit Pistons guard Cade Cunningham – the No. 1 overall pick in the 2021 NBA Draft – plans to have season-ending surgery on his left shin. Cunningham is expected to make a full recovery ahead of training camp in 2023-2024. pic.twitter.com/0OyUkDOtK7 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 12, 2022

Cade Cunningham si opera

La decisione di sottoporsi a operazione chirurgica è partita dallo stesso Cade Cunningham: una scelta maturata in questo mese di stop – non gioca una partita dallo scorso 9 novembre – arrivata dopo che la terapia conservativa non ha dato i risultati sperati. La prima scelta assoluta del Draft 2021 soffre da tempo di un infortunio allo stinco sinistro, un problema fisico che ha condizionato questo inizio di stagione.

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, l’operazione e la successiva riabilitazione mettono la parola fine alla stagione di Cunningham: l’obiettivo del giocatore è quello di tornare in forma in vista della preseason 2023-2024. Termina qui la sua stagione dove, in 12 partite, ha registrato una media di 19.9 punti, 6.2 rimbalzi e sei assist.

Una brutta notizia per i Detroit Pistons che dovranno così rinunciare a uno dei perni della squadra: l’assenza di Cade Cunningham peserà molto, con la franchigia che attualmente ha un record di 7-22 e occupa l’ultimo posto della Eastern Conference.

