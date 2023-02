NBA, altra tripla doppia monstre di Nikola Jokic. Terzo MVP in arrivo?

Denver Nuggets che ritrovano la via del successo dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Milwaukee e Philadelphia. Finisce 113-122 alla Ball Arena, Pelicans che, nonostante l’assenza di Zion Williamson, sono rimasti in partita fino alla fine ed erano addirittura in vantaggio 60-57 dopo i primi due quarti. Denver, trascinata dal duo Murray-Jokic, consolida il primato a Ovest con 35-16 di record. Ottima prestazione per Jamal Murray – oltre al solito Jokic – che chiude la partita con 32 punti, 5 rimbalzi e sei assist con 7 triple a bersaglio.

Nikola Jokic continua a dominare con le infradito: stanotte è arrivata l’ennesima tripla doppia – la 92esima della sua carriera – con 26 punti, 18 rimbalzi e 15 assist con 10/14 dal campo (71%).

Ricordiamo che il serbo non chiude una partita sotto il 50% dal campo dallo scorso Ottobre.

Ladies and gentlemen, we present your daily dose of majestic passing by Nikola Jokic 😳pic.twitter.com/ShutdGzPNh — BasketNews (@BasketNews_com) February 1, 2023

Terzo MVP in arrivo? Più un’affermazione che una domanda

Può non piacere per il suo stile di gioco letargico e non basato sullo spettacolo come quasi tutte le altre superstar della lega, ma non si può negare la grandezza di Nikola Jokic. Anche in una NBA piena di talento e con almeno 10 candidati al premio di MVP, il serbo – al momento – lo merita più di tutti.

Con i 15 assist di stanotte, sta attualmente registrando una tripla doppia di media con 25.1 punti, 11.1 rimbalzi, 10.0 assist con il 63% dal campo in soli 33 minuti di utilizzo (diventerebbe solo il terzo a farlo, assieme a Russell Westbrook e Oscar Robertson; Jokic però è un centro e non un play come i due sopracitati).

Medie spaventose, che in questo momento lo collocano in seconda posizione all-time per quanto riguarda il PER (Player Efficiency Rating) in una sola stagione. Chi ha fatto meglio? Jokic stesso un anno fa. Attualmente il serbo occupa le prime due posizioni di questa speciale classifica, superando in terza posizione Wilt Chamberlain nella storica stagione 1961-62, durante la quale tenne di media 50 punti e 25 rimbalzi.

Nikola Jokic potrebbe diventare il primo centro nella storia a concludere una stagione con 10 assist di media, tutto ciò accompagnato da una tripla doppia da 25 punti con il 63% dal campo guidando i suoi Denver Nuggets in vetta alla Western Conference: Grandezza.

Most APG by a center in a season: 9.9 – Nikola Jokic (this season)

8.6 – Wilt Chamberlain ('67-68)

8.3 – Nikola Jokic ('20-21)

7.9 – Nikola Jokic ('21-22)

7.8 – Wilt Chamberlain ('66-67) pic.twitter.com/MJbtKSdZEK — StatMuse (@statmuse) January 23, 2023

Leggi anche:

Paolo Banchero sarà il volto dell’NBA Rising Stars Challenge

NBA, tripla doppia per LeBron e vittoria Lakers

NBA, Irving su LeBron: “Dovremmo celebrarlo fin quando possiamo”